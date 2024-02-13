قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بشأن مسئولية مصر عن أحداث 7 أكتوبر «تصريحات مهووسة».

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن «سموتريتش، رجل يميني مهووس بفكرة للهيمنة على الفلسطينيين، والهيمنة الإسرائيلية على الإقليم، وهو ما لن يتحقق».

وعن طريقة التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، أكد أمكانية تفكيكها كما فُككت مستوطنة «ياميت» في مصر، والمستوطنات الإسرائيلية مع الانسحاب من قطاع غزة في عام 2005.

وأشار إلى أن «الوضع العربي في مجمله جاء ونبع عما سمي بالربيع العربي»، منوهًا أنه «انتهى إلى تدمير وتخريب كثير من الدول العربية وإضعافها، وإتاحة الفرصة لخصوم العرب أن يتمكنوا منهم».

وأكمل: «هناك دول عربية بها قوات أجنبية، هذا الأمر لم يكن موجودًا منذ 20 و30 عامًا، عندما انقضت فترة الاستعمار في الخمسينيات والستينيات».

ولفت إلى حرص الجامعة على إعادة لملمة الوضع العربي مرة أخرى، مضيفًا: «نعمل على أن نعيد للعرب قدرتهم للسيطرة على دولهم واستعادة سيادتها وتمكينها من العيش في سلام وتنمية».

ونوه أن التحدي الآخر الذي يواجه المنطقة من وجهة نظره، مرتبط بكيفية تأمين زخم كافٍ للفلسطينيين؛ ليتمكنوا من الحصول على دولتهم المستقلة.

واختتم: «ما يتحدث به العالم الغربي أن التسوية والحل في مفهوم الدولتين نسعى إليه، ونرجو ألا يتبخر كما تتبخر الكثير من المساعي الفلسطينية والعربية».