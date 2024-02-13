أحال تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، طبيبين إلى التحقيق، وذلك لتركهم العمل بمستشفى أبوقرقاص العام، وذلك أثناء قيامه بجولة ليلية مفاجأة للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.



أحال تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، طبيبين إلى التحقيق، وذلك لتركهم العمل بمستشفى أبوقرقاص العام، وذلك أثناء قيامه بجولة ليلية مفاجأة للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.





ورافق رئيس المركز رحاب عمارة، مدير مكتب التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص.

وشدد رئيس المركز، على عدم التهاون مع كل من يقصر فى عمله بكل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين.



وكلف رئيس المركز مدير الإدارة الصحية بمركز أبو قرقاص، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتلافي السلبيات الواردة بالتقرير، وبمناوبة المرور الدائم على المستشفيات الوحدات الصحية بالمركز لتلافي المخالفات.