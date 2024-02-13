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الرئيس الأوكراني يعقد اجتماعا للقيادة العسكرية الجديدة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 1:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 1:27 ص

عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعا للقيادة العسكرية العليا مع الأعضاء الجدد لأول مرة، بعد إعادة تنظيم القيادة.

وكان من بين الحاضرين في الاجتماع الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، الذي تم تعيينه قائدا أعلى للقوات المسلحة الأسبوع الماضي، حسبما قال زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو يوم الاثنين.

وأضاف أنهم ناقشوا الوضع على الجبهة في شرق وجنوب البلاد. كما ناقشوا كيف يمكن حماية البنية التحتية الحيوية مثل إمدادات الكهرباء والمياه بأفضل طريقة ممكنة.

وبعد ما يقرب من عامين من الحرب الروسية، أقال زيلينسكي فاليري زالوجني، الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة بين الشعب، من منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم الخميس، وترددت شائعات مؤخرا بأن علاقات الثقة بينهما كانت منقطعة.

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