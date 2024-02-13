جنوب أفريقيا تنشر 2900 جندي في شرق الكونغو الديمقراطية

قررت جنوب أفريقيا نشر 2900 جندي للمساعدة في قتال الجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية،في إطار مبادرة مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (سادك).

وقالت رئاسة جنوب أفريقيا في بيان اليوم الاثنين، إن تكلفة نشر القوات لمدة عام تتجاوز 2 مليار راند (106 ملايين دولار).

ويأتي نشر قوات مجموعة (سادك) مع استعداد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والتي تتضمن قوات جنوب أفريقية، للانسحاب من المنطقة المضطربة وكذلك انسحاب قوة من شرق أفريقيا في أعقاب توترات مع رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئاسة جنوب أفريقيا قولها إن "الالتزام بالمساهمة بقوات تتحمله جميع الدول الأعضاء في مجموعة سادك". وتضم مجموعة سادك 16 دولة من بينها الكونغوالديمقراطية.

وتعتبر منطقة شرق الكونغو الديمقراطية واحدة من أخطر المناطق في العالم. ويقال إن نحو 130 جماعة مسلحة مختلفة تنشط في جميع أنحاء البلاد، وهو ما يعادل تقريبا مساحة أوروبا الغربية.

وتقول القوات الديمقراطية المتحالفة إنها تقاتل من أجل حقوق المسلمين، الذين يتم تهميشهم في المجتمع بشكل متزايد من جانب الحكومة ومسؤولي إنفاذ القانون.

ووقع أسوأ هجوم للقوات الديمقراطية المتحالفة في عام 1998 عندما قتل المسلحون 80 طالبا في هجوم على جامعة بالمنطقة الحدودية.

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