سيناتور أمريكي: دعم الكونجرس لإسرائيل يسمح بقتل أبرياء أكثر بغزة

انتقد السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز، دعم الكونجرس لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، معتبرا أنه يسمح لها بشراء مزيد من القنابل لتسوية غزة وقتل الفلسطينيين الأبرياء.

وخلال جلسة للكونجرس بشأن مشروع القانون الذي تقدم به لقطع دعم الإدارة الأمريكية العسكري لإسرائيل، انتقد ساندرز كلا من إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والكونجرس.

وقال في كلمته إن "الكونجرس يستعد لتقديم 14 مليار دولار أخرى من المساعدات العسكرية لحكومة نتنياهو اليمينية"، وهكذا فإن نتنياهو "سيسمح له بشراء المزيد من القنابل لتسوية غزة وقتل آلاف أخرى من الأبرياء"، وفقا لوكالة الأناضول.

واستذكر ساندرز كلمات نتنياهو بأنه سيسحق الناس في غزة من خلال "تقسيمهم إلى قطع صغيرة"، وقال "السؤال الذي نحتاج نحن الأمريكيين والكونجرس لطرحه هو كم عدد الأشخاص الآخرين من الأطفال والأبرياء سيتعرضون للقمع من قبل نتنياهو في هذه المرحلة؟".

وأضاف أن "المذبحة" في غزة يجب أن تنتهي فورا، بقوله "الرئيس (الأمريكي جو) بايدن على حق هذا يجب أن ينتهي، وهذا بين يدينا، لكن الكونجرس يستعد الآن لتقديم 14 مليار دولار أخرى من المساعدات العسكرية لحكومة نتنياهو".

وشدد ساندرز على أن المساعدات التي سيتم تحويلها لنتنياهو لن تعني سوى موت المزيد من النساء والأطفال، وقال "هل نريد حقا مكافأة نتنياهو الذي يتجاهل تماما كل ما يريده الرئيس الأمريكي أن يفعله؟".

وأكمل: "هل نريد حقا تقديم المزيد من الدعم لزعيم الحكومة الأكثر يمينية وتطرفا في تاريخ إسرائيل؟ وهو الرجل الذي كرس حياته السياسية لتدمير اقتراح حل الدولتين".