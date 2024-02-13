وزير دنماركي: أونروا لا تزال مهمة للمدنيين في غزة

شدد وزير التعاون الإنمائي وسياسة المناخ العالمية الدنماركي دان يورجنسن، على أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لا تزال تحافظ على أهميتها لدى المدنيين في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائه المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني، وفق بيان لوزارة الخارجية الدنماركية، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دعا يورجنسن إلى إجراء تحقيق "كامل وشفاف" في مزاعم المسؤولين الإسرائيليين بأن بعض موظفي أونروا قدموا الدعم لحركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وفقا لوكالة الأناضول.

واستدرك: "لكن لا تزال أونروا ذات أهمية حيوية للمدنيين المحتاجين في غزة".

ومنذ 26 يناير الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة، شاركوا في هجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.

وتأتي الادعاءات الإسرائيلية تجاه "أونروا" بينما تشن تل أبيب منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على قطاع غزة، ذهبت بها إلى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، بعدما خلّفت الحرب عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.