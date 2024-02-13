ضربة قوية لأمال أستون فيلا للتأهل لدوري الأبطال

تلقى نادي أستون فيلا الإنجليزي، الذي يطمح في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ضربة قوية بعد إعلانه مساء الاثنين عن إصابة الفرنسي بوبكر كامارا، لاعب وسط الفريق في أربطة الركبة، حيث من المرجح غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم.

.ومن المرجح كذلك أن تتسبب الإصابة في نهاية أحلام اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، في الانضمام إلى قائمة المنتخب الفرنسي في كأس أمم أوروبا التي تنطلق في يونيو المقبل في ألمانيا ، رغم كونه لاعبا غير مفضل للمدرب ديديه ديشان

.وتعرض كامارا للإصابة في المباراة التي خسرها الفريق أمام مانشستر يونايتد 1 /2 في الدوري الإنجليزي يوم أمس الأحد، فيما أظهرت الأشعة التي خضع لها اللاعب مساء الاثنين إصابته الكبيرة

من جانبه، قال أستون فيلا : "سيتم مراجعة حالة كامارا قبل اللجوء إلى أخصائي في إصابات الركبة". ويحتل أستون فيلا المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة