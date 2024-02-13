طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «الكبير أوي 8» صورا من كواليس تصوير المسلسل، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2024.

وظهر في الكواليس الفنان شريف حسني، مرتديا زي غفير دوار الكبير، كما ظهرت الفنانة أمينة خليل برفقة الكبير في كواليس العمل، ويشهد الجزء الثامن ظهور الفنانة رحمة أحمد، والفنان حاتم صلاح للعام الثالث على التوالي في مسلسل الكبير.

ومسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.