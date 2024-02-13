جيش الاحتلال يعلن تحطم طائرة بدون طيار تابعة له في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحطم طائرة بدون طيار تابعة له في الأراضي اللبنانية "جراء عطل فني"، بعد وقت قصير من إعلان "حزب الله" سيطرته على طائرة بدون طيار إسرائيلية.

وذكرت إذاعة الجيش أن "طائرة إسرائيلية بدون طيار تحطمت في الأراضي اللبنانية بسبب عطل فني، ولا خوف من تسريب معلومات، ويتم التحقيق في الحادث"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال "حزب الله"، في بيان، اطلعت عليه "الأناضول"، إن مقاتليه "سيطروا على طائرة بدون طيار ‏إسرائيلية من نوع (سكاي لارك) جنوب لبنان وهي بحالة فنية جيدة".

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال، في بيان نشره على حسابه بمنصة "إكس"، مساء الثلاثاء، أنه هاجم عددا من الأهداف العسكرية التابعة لـ"حزب الله" بجنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال: "هاجمت مقاتلاتنا الحربية، عددا من المباني العسكرية التابعة لمنظمة حزب الله، ونقطة مراقبة وبنى تحتية أخرى تابعة له في منطقة قرى حولا، وقلعة دوبيه، ويارون، وميس الجبل، ويارين، و شيحين في جنوب لبنان".