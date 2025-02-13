الكرملين: أوكرانيا ستشارك في محادثات السلام بطريقة أو بأخرى

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن أوكرانيا ستشارك "بطريقة أو بأخرى" في أي محادثات لإنهاء الحرب، وأضاف أنه "سيكون هناك مسار أمريكي روسي منفصل للمحادثات"، وفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بيسكوف إن روسيا بدأت الاستعدادات لتشكيل مجموعة تفاوضية بشأن أوكرانيا، مشدداً على أن هناك إرادة سياسية لدى الجانبين الروسي والأمريكي لإيجاد تسوية وإنهاء حرب أوكرانيا، بعد أن تحدث الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترمب، أمس الأربعاء.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية عن بيسكوف قوله إن "رئيسا البلدين (ترمب وبوتين)، اتفقا، خلال المحادثة الهاتفية على مواصلة الاتصالات فيما بينهما، كما اتفقا على إعطاء التعليمات على الفور للمساعدين المعنيين للعمل على تشكيل مجموعة لإجراء المفاوضات وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقاً".

وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال عما إذا كانت الاستعدادات قد بدأت لتشكيل مجموعة تفاوض لحل الوضع في أوكرانيا "بالطبع لقد بدأت. عندما يتخذ الرئيس القرار المناسب، سنبلغكم بذلك"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف: "الإدارة الأمريكية السابقة كانت ترى أنه يجب القيام بكل شيء لإبقاء الحرب مستمرة. أما الإدارة الحالية، على حد علمنا، تتمسك بأنها يجب أن تبذل كل ما في وسعها لوقف الحرب وإحلال السلام".

وقال بيسكوف، إن الرئيسين الروسي والأمريكي، أجريا محادثة هاتفية استمرت ما يقرب من ساعة ونصف، حيث ناقش الزعيمان القضايا المتعلقة بتبادل مواطني روسيا والولايات المتحدة، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.