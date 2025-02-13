وكيل تعليم دمياط يؤكد الالتزام بالخريطة الزمنية وعقد الامتحانات في رمضان

عقد «ياسر عمارة»، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعًا مع موجهي عموم المواد وأوائل المعلمين لمناقشة آليات تحقيق الانضباط التعليمي خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح «عمارة» في بيان له اليوم التزام المديرية بالخريطة الزمنية التي أقرتها الوزارة للعام الدراسي الحالي، بما يشمل استمرار الدراسة وعقد الامتحانات الشهرية خلال شهر رمضان المبارك، مشددًا على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ التقييمات وفق المواعيد المحددة، كما جرى في الفصل الدراسي الأول، مع التأكيد على أهمية الانضباط المدرسي داخل المدارس وسرعة الانتهاء من تسليم الكتب لجميع الطلاب.

وأشار «عمارة» إلى أن الامتحانات الشهرية ستُجرى وفق القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية ومراجعة كراسات التقييم لضمان دقتها وجودتها. كما أكد أهمية تضافر جهود جميع العاملين في قطاع التعليم بدمياط لإنجاح الفصل الدراسي الثاني وتحقيق أهداف العملية التعليمية بالشكل الأمثل.