قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إعادة الإعمار ليست بالأمر المستحدث؛ بل سبق وتم تطبيقه على مستويات فادحة؛ مستشهدًا بإعادة إعمار مدن كاملة في اليابان والألمانية بعد الحرب العالمية الثانية؛ مع الحفاظ على بقاء السكان.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، مساء اليوم الخميس، أن إعادة الإعمار مع الإبقاء على السكان؛ أمر يقلل التكلفة وينتج عنه نتائج مضمونة.

وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس الوزراء، إن الوضع الإقليمي بات الشغل الشاغل للمصريين والعالم أجمع، لافتًا إلى أن نقاشات الأمم المتحدة وفعاليات العالم الدولية كلها تلتف حول التطورات الإقليمية في المنطقة، والموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة.



وأضاف أن الأسبوع الجاري شهد لقاءً مع رئيس الوزراء الفلسطيني، متابعًا: "تناقشنا في تطورات الوضع.. وأكدت له موقف مصر الرافض للتهجير والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته".



وأكد "مدبولي" أن مصر طالما كانت داعمة للشعب الفلسطيني، في إشارة إلى الدعم اللوجيستي والإغاثي الموجه لأهالي غزة، مضيفًا: "الشاحنات تدخل غزة .. ووزارة التموين تتابع الأمر، مثلما يشرف وزير الصحة على حالات الفلسطينيين الذين حصلوا على العلاج داخل مصر".



وذكر أن مصر قدمت العلاج لآلاف الفلطسينيين من مختلف الأعمار، وبعضهم مازال مقيمًا داخل مصر لتلقي العلاج عقب الإصابات الفادحة.

وأعلن رئيس الوزراء، عن استضافة مصر قمة عربية عاجلة للتأكيد على الموقف الرافض للتهجير، والداعم للشعب الفلسطيني؛ مشيرًا إلى احتضام مصر اجتماعات تنسيقية لقادة حماس، فضلا عن تقديم كل الدعم السياسي.