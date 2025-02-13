محافظ الدقهلية يكرم الدكتور محمد غنيم تقديرا لإسهاماته في مجال زراعة الكلى

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى والمسالك البولية، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، حيث أهداه درع المحافظة تقديرًا لإسهاماته البارزة في مجال زراعة الكلى.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدكتور غنيم يعد علامة بارزة في مجال الطب، ورائدًا في زراعة الكلى ليس فقط في مصر، بل في الشرق الأوسط والعالم، مشيرًا إلى أن مسيرته الحافلة بالعطاء والتميز تجعله نموذجًا يحتذى به، سواء في المجال الطبي أو في دوره الفاعل بمختلف المجالات. كما أشاد بالدور المتميز لجامعة المنصورة، التي تعد مصدر فخر للمصريين، بفضل كوادرها العلمية المتميزة ومكانتها المتقدمة عالميًا.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد غنيم عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، ووجه الشكر لمحافظ الدقهلية على تكريمه بدرع المحافظة، مشيدًا بجهود اللواء طارق مرزوق في تحسين مستوى الخدمات، خاصة في ملفي النظافة والمظهر الحضاري بمدينة المنصورة، إلى جانب المتابعة المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين.