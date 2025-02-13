تفاقم معاناة أسطول ناقلات النفط الروسي بسبب العقوبات الأمريكية

أدت العقوبات الأمريكية الأخيرة على تجارة النفط الروسية إلى توقف عدد كبير من ناقلات الخام الروسي، وهو مما يعزز أهمية التدابير الخاصة بالعقوبات على روسيا في أي مفاوضات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء فإن حوالي 60٪ أي 94 ناقلة من أصل 154 ناقلة من الناقلات العاملة التي أدرجتها إدارة الرئيس الأمريكي السابقة جو بايدن في القائمة السوداء الشهر الماضي لتورطها في تجارة النفط الروسية توقفت عن نقل الخام لحساب روسيا أو أي جهة أخرى، في حين كانت سبع ناقلات أخرى قيد الإنشاء أو في مرحلة التجارب البحرية.

يأتي ذلك في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال متحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن المحادثات تناولت موضوع الطاقة وليس العقوبات الأمريكية.

لكن التدابير الأمريكية التي اتخذت في 10 يناير/كانون الثاني تجبر روسيا على إعادة ترتيب سلسلة إمداداتها النفطية لإيجاد سفن بديلة ــ ودفع تكاليف شحن عالية لها. كما تقوم روسيا بتسليم الشحنات بطرق غير معتادة، وهو ما يزيد المخاطر التي تهدد قدرة البلاد على مواصلة إمداد العملاء على نحو متزايد.