 الشرطة الألمانية: سائق يصدم بسيارته مجموعة من الأشخاص في ميونخ - بوابة الشروق
الخميس 13 فبراير 2025 12:41 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الشرطة الألمانية: سائق يصدم بسيارته مجموعة من الأشخاص في ميونخ

برلين - أ ب
نشر في: الخميس 13 فبراير 2025 - 12:33 م | آخر تحديث: الخميس 13 فبراير 2025 - 12:33 م

قالت الشرطة الألمانية إن سائقا صدم بسيارته مجموعة من الأشخاص في ميونيخ، مما أسفر عن عدة إصابات.


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