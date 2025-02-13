بريطانيا تعلن عن احتجاز اثنين من رعاياها في إيران

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قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، إنه تم احتجاز مواطنين بريطانيين اثنين في إيران.

وقالت الوزارة إن كلا المواطنين البريطانيين يتلقيان دعما قنصليا وإنها على اتصال بالسلطات المحلية. ولم ترد معلومات عن اسميهما.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية (إرنا) أن السفير البريطاني هوجو شورتر التقى بالمعتقلين الاثنين في محافظة كرمان الجنوبية.

وذكر التقرير أنه تم اتهام البريطانيين الاثنين بارتكاب "جرائم أمنية". ونشرت وكالة "إرنا" صورا للاجتماع تم فيها حجب وجوه المعتقلين.

ويتم احتجاز العديد من الأوروبيين في إيران، ولكن العدد الدقيق غير معروف. ويتهم منتقدون طهران باحتجاز الأجانب كرهائن سياسيين. وتنفي إيران هذه الاتهامات وعادة ما تبرر الاعتقالات باتهامات بالتجسس.