كومرتس بنك يعتزم شطب 3900 وظيفة

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أعلن مصرف "كومرتس بنك" الألماني اليوم الخميس في فرانكفورت عزمه شطب 3900 وظيفة بدوام كامل، أغلبها في ألمانيا، وذلك على خلفية معركة الاستحواذ مع بنك "يونكريديتو" الإيطالي.