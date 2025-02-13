 كومرتس بنك يعتزم شطب 3900 وظيفة - بوابة الشروق
الخميس 13 فبراير 2025 9:02 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

كومرتس بنك يعتزم شطب 3900 وظيفة


نشر في: الخميس 13 فبراير 2025 - 8:37 ص | آخر تحديث: الخميس 13 فبراير 2025 - 8:37 ص

أعلن مصرف "كومرتس بنك" الألماني اليوم الخميس في فرانكفورت عزمه شطب 3900 وظيفة بدوام كامل، أغلبها في ألمانيا، وذلك على خلفية معركة الاستحواذ مع بنك "يونكريديتو" الإيطالي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك