كومرتس بنك يعتزم شطب 3900 وظيفة

أعلن مصرف "كومرتس بنك" الألماني اليوم الخميس في فرانكفورت عزمه شطب 3900 وظيفة بدوام كامل، أغلبها في ألمانيا، وذلك على خلفية معركة الاستحواذ مع بنك "يونكريديتو" الإيطالي.