 ارتفاع أسعار الجملة في أمريكا بنسبة 0.4% خلال يناير الماضي - بوابة الشروق
الخميس 13 فبراير 2025 5:18 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع أسعار الجملة في أمريكا بنسبة 0.4% خلال يناير الماضي

واشنطن – أسوشيتد برس
نشر في: الخميس 13 فبراير 2025 - 4:06 م | آخر تحديث: الخميس 13 فبراير 2025 - 4:06 م

 

أظهرت بيانات اقتصادية، اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% خلال يناير الماضي.

وجاء ارتفاع أسعار الجملة في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع خلال يناير الماضي في وقت يبدو فيه أن التقدم في مواجهة التضخم قد تباطأ؛ مما أدى إلى ضعف التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار الجملة، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال يناير الماضي، مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وبنسبة 5. 3% على أساس سنوي مقارنة بشهر يناير 2024.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك