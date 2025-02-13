أظهرت بيانات اقتصادية، اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% خلال يناير الماضي.

وجاء ارتفاع أسعار الجملة في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع خلال يناير الماضي في وقت يبدو فيه أن التقدم في مواجهة التضخم قد تباطأ؛ مما أدى إلى ضعف التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار الجملة، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال يناير الماضي، مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وبنسبة 5. 3% على أساس سنوي مقارنة بشهر يناير 2024.