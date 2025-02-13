لبنان: سلام وبري يتسلمان دعوة للمشاركة في تشييع حسن نصر الله وصفي الدين

تسلّم كلّ من رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الخميس، دعوة للمشاركة في تشييع الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، سلّمهما إياها وفد من كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية التابعة لحزب الله ، حسبما أفاد بيانان صادران عن مجلس الوزراء والموقع الرسمي للرئيس بري.

وكان الأمينان العامان لحزب اللّه، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، دفنا بعد استهدافهما بطيران الاحتلال الإسرائيلي بطريقة مؤقّتة تسمى "دفن الوديعة".

وأُعلن موعد تشييعهما يوم الأحد الموافق 23 فبراير، على أن يتم دفن حسن نصر الله في قطعة أرض عند طريق مطار بيروت وهاشم صفي الدين في بلدته دير قانون النهر في جنوب لبنان.