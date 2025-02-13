يفاوض مجلس إدارة نادي الزمالك، السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على فسخ تعاقد الآخير، أو تعيينه مديرًا رياضيًا للفريق الأبيض، خلال الفترة المقبلة.

وحسم مجلس الزمالك اتفاقه مع البرتغالي جوزيه بيسيرو، من أجل تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا لجروس الذي يعاني الفريق تحت قيادته من النتائج السلبية.

ويعقد مجلس الإدارة جلسة مع جروس قبل مران اليوم، لإبلاغه بقرار فسخ التعاقد، وعرض منصب المدير الرياضي عليه خلال الجلسة، في الوقت الذي يتنظر فيه المجلس وصول بيسيرو مصر مساء اليوم الخميس، تمهيدًا لقيادة الفريق في مران الغد.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بتروجت، خلال المباراة المحدد لها الرابعة عصر يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري NILE.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث في جدول ترتيب دوري NILE برصيد 26 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 30 نقطة، والأهلي صاحب المركز الثاني بـ29 نقطة، فيما يحل بتروجت المركز التاسع برصيد 17 نقطة.