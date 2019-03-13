وفد نيابي فرنسي: باريس تتمسك بالقرارات الدولية بنزع سلاح الميليشيات المسلحة

أكد وفد نيابي فرنسي يقوم بزيارة لبنان حاليا برئاسة النائب جواندال رويار، أن فرنسا بالقدر الذي تشجع فيه الحوار بين مختلف الفرقاء السياسيين اللبنانيين، فإنها أيضا تتمسك بالقوانين الدولية ومقررات الشرعية الدولية، خاصة في شأن نزع سلاح الميليشيات المسلحة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوفد النيابي الفرنسي، مع رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجُميل وعدد من قيادات وأعضاء الحزب.

وأشار رئيس الوفد الفرنسي إلى وجود اهتمامات مشتركة مع حزب الكتائبة اللبنانية، في مقدمتها أهمية بناء دولة قانون حقيقية، وهو الأمر الذي يشكل تحديا للبنان، إضافة إلى مكافحة الفساد ومتابعة النضال من أجل سيادة لبنان واستقلاله.

من جانبه... دعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية، أعضاء البرلمان في فرنسا إلى إيلاء الوضع اللبناني مزيدا من الاهتمام من خلال مجلس النواب وعبر تقديم فرنسا المزيد من الدعم حتى يتمكن لبنان من الدفاع عن سيادته واستقلاله، خاصة في ضوء ما يمكن أن تضطلع به باريس في الدفع باتجاه تطبيق القرارات الدولية.