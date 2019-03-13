أمريكا تمنع مصرفيين اثنين من ممارسة العمل المصرفي بسبب الفساد

قرر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي فرض حظر دائم على ممارسة "تيم لايسنر" و"روجر نج" المصرفيين السابقين في مجموعة "جولدمان ساكس جروب" المصرفية الأمريكية من العمل المصرفي بسبب تورطهما في فضيحة فساد صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي "وان إم.دي.بي".

وبحسب بيان صادر عن مجلس الاحتياط الاتحادي فإن "لايسنر" و"نج" نسقا طرح سندات سمحت بتحويل أموال من صندوق الاستثمار بطرق غير قانونية، حيث تم استخدام جزء من هذه الأموال في رشوة مسؤولين في ماليزيا وأبوظبي، كما استخدم متورطون في فضيحة الفساد حصيلة المعاملات في سداد نفقات نمط معيشتهم الفخمة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن "لايسنر" كان قد وافق على الحظر الدائم من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي ودفع غرامة قدرها 42ر1 مليون دولار. كما أقر "لايسنر" بالذنب في الاتهامات التي وجهتها إليه وزارة العدل الأمريكية ومنها الاتفاق الجنائي لتبييض الأموال.

وكان "نج" نائبا لـ "لايسنر" في "جولدمان ساكس". وقد تم توجيه نفس الاتهامات إليه في تشرين أول/أكتوبر الماضي. وأعلنت ماليزيا في الشهر الماضي اعتزامها طلب تسليمه من الولايات المتحدة بعد استكمال الإجراءات القانونية في المحاكم المحلية الماليزية.