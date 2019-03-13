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إلزام صناديق الاستثمار في تركيا بوضع نصف أموالها على هيئة ودائع مصرفية

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 13 مارس 2019 - 10:53 ص | آخر تحديث : الأربعاء 13 مارس 2019 - 10:53 ص

أصدر مجلس أسواق المال التركي، مساء أمس الثلاثاء، قواعد جديدة لتنظيم عمل صناديق الاستثمار في سوق النقد التركية، تلزم هذه الصناديق بوضع نصف أموالها على الأقل في ودائع مصرفية.

وفي الوقت نفسه فإن الودائع في أي بنك لن تتجاوز 6% من القيمة الإجمالية لصندوق الاستثمار، في حين أن استثمارات أي صندوق استثمار في ودائع البنك المركزي التركي (الريبو العكسي) أو تعاملات سوق النقد المنظمة محليا يجب ألا تتجاوز 40% من القيمة الإجمالية لأموال الصندوق.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن القواعد الجديدة تقضي بأن تكون رسوم إدارة صناديق استثمار سوق النقد، نصف رسوم الإدارة المعلنة في نشرات اكتتاب الصندوق.

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