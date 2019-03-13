رجل أعمال ألماني يظهر مجددا أمام الجمهور عقب عام من تعرضه لهجوم بالأسيد

ظهر مدير شركة "إنوجي" الألمانية للطاقة، بيرنهارد جونتر، أمام الجمهور لأول مرة اليوم الأربعاء عقب نحو عام على تعرضه لهجوم بالأسيد.

وأعلن جونتر خلال مؤتمر صحفي اليوم نتائج أعمال شركته خلال العام الماضي.

وأعرب جونتر، الذي أصيب بإصابات بالغة في الحادث، عن سعادته "لوجوده هنا اليوم"، بعدما كان هذا "أمرا غير واضح تماما قبل عام".

وكان الرئيس المالي للشركة الذي يبلغ من العمر 52 عاما تعرض في 4 مارس عام 2018 لاعتداء بالقرب من منزله في بلدة هان المتاخمة لمدينة دوسلدورف عقب انتهائه من رياضة الركض.

وقام رجلان حينها بطرحه أرضا وسكب أحماض عليه.

وخرج جونتر من المستشفى عقب أسابيع قليلة من الاعتداء عليه، واستأنف عمله عقب فترة قصيرة.

ولم يتم الكشف عن هوية الجانيين حتى الآن. وأوقف الادعاء العام في مدينة فوبرتال التحقيقات في القضية في سبتمبر الماضي.