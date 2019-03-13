الأربعاء 13 مارس 2019 3:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في حملة «أبو شنب - اتنين كفاية» لتنظيم الأسرة التي أطلقتها وزارة التضامن؟

النتـائـج تصويت

تقارير: عودة طائرة نرويجية «بوينج 737 ماكس» إلى ستوكهولم

ستوكهولم (د ب ا)
نشر فى : الأربعاء 13 مارس 2019 - 2:39 ص | آخر تحديث : الأربعاء 13 مارس 2019 - 2:39 ص

ذكرت تقارير اليوم الثلاثاء،أن طائرة نرويجية من طراز بوينج 737 ماكس، كانت في طريقها إلى تل أبيب عادت إلى ستوكهولم.

يأتي ذلك بعد قيام عدة دول، من بينها المانيا وماليزيا وبريطانيا والنمسا وفرنسا، بحظر دخول طائرات بوينج 737ماكس مجالها الجوي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك