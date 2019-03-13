تقارير: عودة طائرة نرويجية «بوينج 737 ماكس» إلى ستوكهولم

ذكرت تقارير اليوم الثلاثاء،أن طائرة نرويجية من طراز بوينج 737 ماكس، كانت في طريقها إلى تل أبيب عادت إلى ستوكهولم.

يأتي ذلك بعد قيام عدة دول، من بينها المانيا وماليزيا وبريطانيا والنمسا وفرنسا، بحظر دخول طائرات بوينج 737ماكس مجالها الجوي.