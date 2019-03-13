باجفاك: مقتل 5 جنود أفغان وإصابة 10 في هجوم للقوات الأمريكية

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قتل 5 جنود أفغان وأصيب 10 آخرون في هجوم نفذته القوات الأمريكية ضد جنود بالجيش الأفغاني في مدينة تارينكوت عاصمة إقليم أوروزجان.
أعلن ذلك مصدر أفغاني مسؤول - في تصريح بثته وكالة أنباء باجفاك الأفغانية في نبأ عاجل لها اليوم الأربعاء.