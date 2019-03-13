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باجفاك: مقتل 5 جنود أفغان وإصابة 10 في هجوم للقوات الأمريكية

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 13 مارس 2019 - 11:12 ص | آخر تحديث : الأربعاء 13 مارس 2019 - 11:12 ص

قتل 5 جنود أفغان وأصيب 10 آخرون في هجوم نفذته القوات الأمريكية ضد جنود بالجيش الأفغاني في مدينة تارينكوت عاصمة إقليم أوروزجان.

أعلن ذلك مصدر أفغاني مسؤول - في تصريح بثته وكالة أنباء باجفاك الأفغانية في نبأ عاجل لها اليوم الأربعاء.

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