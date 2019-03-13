اليابان: لن نقدم قرارًا يدين خروقات حقوق الإنسان من قبل كوريا الشمالية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني يوشيهيديه سوغا، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تقدم قرارًا يدين خروقات حقوق الإنسان من قبل كوريا الشمالية إلى الأمم المتحدة هذا العام.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" عن سوغا قوله إن الحكومة اتخذت القرار بعد دراسة نتائج اجتماع القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الشهر الماضي.

يذكر أن اليابان والاتحاد الأوروبي قدما بشكل مشترك مثل تلك القرارات إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على مدى الـ 11 سنة الماضية، وتشير تلك القرارات إلى المواطنين اليابانيين المختطفين على يد كوريا الشمالية.

ويتوقع أن يقدم الاتحاد الأوروبي قرارًا بشكل أحادي إلى الأمم المتحدة هذا العام وتنوي اليابان التصويت لصالحه، حسبما أوضحت الإذاعة اليابانية.

وذكرت الإذاعة أن العقوبات التجارية وعقوبات أخرى تفرضها اليابان على كوريا الشمالية من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في الثالث عشر من أبريل القادم، ومن المتوقع أن تقرر الحكومة في وقت مبكر من الشهر القادم تمديدها.