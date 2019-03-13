وزير الاقتصاد الألماني يتطلع بتفاؤل إلى التصويت البريطاني المقبل على البريكست

يتطلع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، بتفاؤل إلى التصويت المقبل للبرلمان البريطاني بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال ألتماير على هامش المعرض الدولي للحرف اليدوية في مدينة ميونخ الألمانية اليوم الأربعاء: "أرى اليوم فرصة كبيرة لأن يكون هناك غالبية عريضة في مجلس العموم البريطاني رافضة لخروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وهو الأمر الذي سيضر بنا جميعا في أوروبا".

وذكر ألتماير أنه إذا توفرت هذه الأغلبية سيكون هناك فرصة لتجنب حدوث نتائج غير سارة خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أن الأشهر الماضية اتسمت بالغموض والقرارات المتناقضة.

وكان البرلمان البريطاني رفض مساء أمس الثلاثاء مجددا اتفاق الخروج المعدل الذي أبرمته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي أمس عقب الهزيمة في التصويت إن التصويت على الخروج بدون اتفاق سيجرى اليوم الأربعاء، موضحة أنه إذا رفض البرلمان الفكرة، سيتم إجراء آخر تصويت على تمديد عملية خروج بريطانيا من الاتحاد غدا الخميس، وفق الجدول الزمنى المحدد سلفا لذلك.