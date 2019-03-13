عضوان بمجلس الشيوخ يطالبان إدارة الطيران الأمريكية بتعليق استخدام الطائرة «بوينج ماكس 8»

دعا العضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي، ميت رومني وإليزابيث وارن، إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، إلى تعليق استخدام الطائرة بوينج ماكس 8.

وقال رومني، وهو جمهوري ، إن الإدارة يجب أن تعلق استخدامها "كاجراء احترازي بسلامة الأشخاص الذين يستخدمون الطائرات " وحتى يتم التحقيق في أسباب حادثتي التحطم الأخيرتين.

وقالت "وارن"، العضوة الديمقراطية في مجلس الشيوخ والتي أعلنت ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020 ، إن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية يتعين عليها إيقاف استخدام هذه الطائرات على الفور لأن "تساؤلات خطيرة أثيرت حول ما إذا كانت هذه الطائرات تم التعجيل بدخولها إلى الخدمة دون تدريب إضافي للطيارين لتوفير المال".

وأشارت في بيانها إلى أن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أشارت إلى أنه من المحتمل أن يكون إجراء تحديث للبرامج أمرًا إجباريًا.

وأضافت "وارن" : "يجب إجراء أية تغييرات ضرورية قبل الاستمرار في المزيد من الرحلات الجوية وليس بعد ذلك، وتعريض المزيد من الأرواح للخطر".