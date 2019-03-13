الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في السودان

أعلن رئيس الوزراء السوداني، محمد طاهر أيلا، اليوم الاربعاء، حكومته الجديدة التي عمل خلالها على تخفيض عدد وزراء الدولة من 27 وزيرًا إلى 18 فقط .

وجاءت الحكومة على غير ما هو متوقع لها، حيث لم تشهد إلا تغييرا طفيفًا في الوجوه، إذ تمت عمليات تبديل للوزراء بين الوزارات المختلفة، بينما احتفظ عدد من الوزراء بحقائبهم السابقة بينهم وزراء الخارجية الدرديري محمد أحمد والعدل محمد أحمد سالم والنقل حاتم السر .

وأعلن رئيس الوزراء عن أسماء عشرين وزيرًا اتحاديًا و18 وزير دولة يمثلون حزب المؤتمر الوطني والقوى السياسية المتحالفة معه فضلًا عن القوى المشاركة في عملية الحوار الوطني المنتهية في 2016.

كان الرئيس السوداني عمر البشير، قد أعلن أول أمس الجمعة حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات وتكوين حكومة تسيير أعمال من كفاءات وطنية، بجانب تعليق التعديلات الدستورية التي تسمح له بالترشح في انتخابات 2020.

وجاءت خطوات البشير على وقع احتجاجات في السودان منذ شهر ديسمبر الماضي، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، تطورت إلى المطالبة بتنحي البشر وحكومته.