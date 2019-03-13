قاض إيطالي يبرئ رجلين من اغتصاب فتاة: غير جذابة وتشبه القرصان الإسكندنافي

برأ قاض إيطالي رجلين من اغتصاب أنثى؛ بحجة أن ضحيتهما «غير جذابة» وتبدو كـ«ذكر»؛ الأمر الذي أثار غضب بعض المواطنين، ودفعهم إلى الاحتشاد أمام محكمة «انكوما»، وسط إيطاليا، الاثنين الماضي، اعتراضًا على الحكم واتهامهم القاض بمعاداة النساء والتمييز ضدهم.

وبرر القاض، في حيثيات الحكم تبرئته للشابين، بأنه لا يوجد لديهما «حافز» للإقدام على اغتصاب الفتاة، لكون ملامحها ذكورية، وتبدو كـ«قرصان إسكندنافي» حتى أنهم يلقبونها على هواتفهم الجوالة بـ"Viking"، الأمر الذي أثار غضب المحتجين في مدينة «انكا» الإيطالية، حسب ما أورته جريدة «daily mail».

• احتجاجات واتهامات:

أثارت حيثيات الحكم غضب بعض المواطنين في إيطاليا، إذ احتشد مئات المتظاهرين أمام محكمة الاستئناف في مدينة «أنكوما»؛ احتجاجًا على قرارها، الاثنين الماضي، مطالبين بإعادة المحاكمة واتهامهم للقاضي بالتمييز ضد النساء.

واتهم المتظاهرون القاضي بمعاداة النساء، لكونه ميز ضد ضحية الاغتصاب استنادًا إلى ملامحها التي وصفها بالـ«ذكورية»، وليس إلى أدلة مادية تفيد تبرئة الشابين من ارتكاب جريمة الاغتصاب بحقها.

• الطب الشرعي يؤكد والقاضي ينفي:

وتتداول القضية في المحاكم الإيطالية منذ العام 2016، بعدما وجهت فتاة عشرينية من مدينة بيرو تهمة الاغتصاب غلى زميليها اللذان يبلغان 22 عامًا، إثر تعاطيهما جرعة كبيرة من المواد المخدرة، إذ قام أحدهما باغتصابها بينما وقف الآخر مراقبًا للموقف، حسب رواية الفتاة.

وأثبتت تقارير الطب الشرعي تعرض الفتاة للاغتصاب، لكن القاضي برأهما، مستندًا إلى أن الشابين يلقبونها على هواتفهم الجوالة بـ«Viking» أي «القرصان ذو البشرة السمراء»، وادعى أن قصة الفتاة «غير منطقية»، وأنها ربما قضت ليلة بمعزل عنهما مستبعدًا صدق روايتها.

• إفراج عن الشابين وتظاهرات:

وأفرج القاضي عن الشابين، الأسبوع الماضي، بعدما صدر حكم نهائي بتبرئتهما من محكمة الاستئناف التي سبق وأمرت بإعادة المحاكمة بعد حكم الدرجة الأولى الذي صدر في العام 2017، لكن الإفراج عن الشابين أثار غضب على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، تحول إلى تظاهرة أمام محكمة الاستئناف، الاثنين الماضي.