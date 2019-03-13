ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر تايوان.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن مركز الزلزال على عمق 36 كيلومترا، ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.