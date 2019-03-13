معلمة ألمانية: الأفضل للبيئة أن يكون عدد السكان 38 مليون بدلا من 80 مليون نسمة

تعمل الألمانية فيرينا برونشفايجر، التي ألفت كتابا ضد الإنجاب، معلمة، وتبلغ من العمر 38 عاما، وبررت دفاعها في كتابها عن عدم الإنجاب بمناصرة عن حقوق المرأة.

وتحدثت المدرسة في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) عما اعتبرته "ذنبا في حق البيئة"، وهم الأطفال، من وجهة نظرها، وتحدثت عن الأمهات اللاتي نسين الضحك، وفقا لما تراه المعلمة.

وبررت برونشفايجر تأليف هذا الكتاب الذي جلب إليها الكثير من الانتقادات في ألمانيا بأنها عانت على المستوى الشخصي من عدم الإنجاب "حيث أتعرض للمضايقات منذ أكثر من عشر سنوات، بعضها من غرباء تماما عني، يسألونني دائما عن الوقت الذي سأستجيب فيه لنداء الطبيعة... وهو الأمر الذي ضقت به ذرعا وقتا ما".

وأضافت المؤلفة: "الأمر الآخر كان بسيطا، وهو أن الكثير من الناس في ألمانيا لا يعرفون حجم المعاناة التي يتحملها المناخ، إذا أنتجنا المزيد من الناس بهذا الكم الهائل، اختصرت في الكتاب ما هو معروف خارج ألمانيا منذ وقت طويل، والذي نتجاهله هنا، الأمر الذي أراه نفاقا وخاطئا أيضا".

وردا على سؤال وكالة الأنباء الألمانية عن السبب الذي يجعل هناك تعارضا بين كون المرأة أُما وفي الوقت ذاته مناصرة لحقوق النساء، قالت المؤلفة: "أعرف بالفعل ما يعرَفن بأنهن "ربات منزل فقط"، واللاتي يعشن في اعتماد كامل على أزواجهن، أولئك النساء اللاتي لا يعرفن سوى الغسيل وإدارة شؤون المنزل والمسؤولية عن الأطفال، ولا يعرفن شيئا آخر غير ذلك، ومن هؤلاء النساء من لم تضحك منذ خمس سنوات، أرى ذلك أمرا صارخا، ويزعمون أنهن يفعلن ذلك طواعية".

ورأت برونشفايج أنه "ربما كان من الأفضل للبيئة أن يكون عدد سكان ألمانيا 38 مليون نسمة بدلا من 80 مليون، عندها ستكون الأرض كافية للسكان الذين يعيشون عليها... ولكننا نحتاج في الوقت الحالي لثلاثة أراضين".

يشار إلى أن المؤلفة فيرنا برونشفايجر تعمل معلمة في مدرسة ثانوية، وهي متزوجة، وتصف برونشفايجر نفسها بأنها مناصرة متطرفة لحقوق المرأة.