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كندا تعلن حظر طائرات بوينج «737 ماكس 8»

أوتاوا - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 13 مارس 2019 - 10:45 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 مارس 2019 - 10:45 م

أعلن وزير النقل الكندي مارك جارنيو ، اليوم الأربعاء ، حظر جميع طائرات شركة بوينج طراز "737 ماكس 8" من الطيران ومن دخول الأجواء الكندية لحين إشعار آخر مع استمرار تزايد المخاوف الأمنية بعد حادثتي تحطم طائرتين تتبع الخطوط الإثيوبية والإندونيسية.

وقال وزير النقل مارك جارنيو للصحفيين :"إشعار السلامة هذا يقيد رحلات المسافرين التجارية من أي مشغل جوي، محلي وأجنبي ، لطائرة بوينج 737 ماكس 8 و 9 من الوصول أو المغادرة أو الطيران فوق المجال الجوي الكندي".

وانضمت كندا لقائمة من الدول التي حظرت مؤقتا طائرات "بوينج 737 ماكس 8" في أعقاب تحطم الخطوط الجوية الإثيوبية الذي أودى بحياة جميع الأشخاص الـ 157 الذين كانوا على متنها ، بمن فيهم 18 كنديا. وجاءت بعد إعلان المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا ودول أخرى حظر الطائرة من مجالها الجوي استجابةً لمخاوف السلامة المتزايدة.

وقال جارنيو إن قرار إصدار إشعار السلامة اتخذ بعد أن تلقت إدارته بيانات جديدة تشير إلى وجود تشابه بين تحطم الخطوط الجوية الإثيوبية وحادث تحطم قاتل آخر بالقرب من إندونيسيا في أكتوبر.

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