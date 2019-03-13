استسلام عنصر من داعش للقوات الأفغانية في إقليم كونار بشرق البلاد

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استسلم عضو من فرع تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان، اليوم الأربعاء، للقوات الأمنية في إقليم كونار بشرق البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية عن فيلق سيلاب 201 التابع للجيش في الشرق قوله "إن عضوا من جماعة خراسان التابعة لداعش في أفغانستان يعرف باسم "حزب الله" استسلم للقوات الأمنية في منطقة مانوجي".

وأضاف "أن حزب الله شارك في التمرد المسلح ضد الحكومة الأفغانية في منطقة مانوجي، مشيرا إلى أن حزب الله سلم سلاحه أيضا بعد إعلانه نبذ العنف".

ولم يُعلق المقاتلون المسلحون المناهضون للحكومة على أنباء استسلام حزب الله حتى الآن.