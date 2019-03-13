خبراء: حظر «بوينج 737 ماكس» سيكون له تأثير محدود في أوروبا

أكد خبراء ألمان أن الحظر واسع المدى المفروض على الطائرات من طراز "بوينج 737 ماكس" لن تكون له عواقب وخيمة على الركاب.

وبحسب تقديرات الخبراء، فإنه متوفر حاليا طائرات بديلة واحتياطية على نحو يكفي للحيلولة دون حدوث اضطرابات كبيرة في حركة الطيران.

وقال خبير شؤون الطيران الألماني، جيرد بونتيوس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء، إن هذا الطراز الذي تم طرحه لأول مرة عام 2017 لم ينتشر بقوة بعد في الأسواق.

وقال جيرالد فيسل من شركة "إيربورن" لاستشارات الطيران: "لا نزال في الموسم الشتوي، حيث توجد طائرات كافية"، مضيفا أن الأمر يتوقف الآن على مدى سرعة التحقيق في حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من هذا الطراز، موضحا أنه إذا استمر الحظر حتى احتفالات عيد القيامة، فإنه ستكون هناك مشكلات ملموسة في قدرات الطائرات على استيعاب الركاب.

وذكر فيسل أنه لا يوجد حاليا سوى حوالي 70 طائرة من هذا الطراز تُستخدم في أوروبا، إلى جانب 17 طائرة أخرى في طور التسليم، مضيفا أنه لا يتوقع أن يستمر الحظر لأكثر من بضعة أسابيع.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "النرويجية" للطيران، المشغل الأكبر لهذا النوع من الطائرات في أوروبا، أعلنت عزمها استخدام طائرات أخرى، ودمج الرحلات الجوية لتخفيف العواقب على الركاب لأدنى قدر ممكن، مضيفة أنه سيجرى إبلاغ الركاب بالتطورات شخصيا وعلى الموقع الإلكتروني للشركة.

وتسعى الشركة للحصول على تعويضات من شركة بوينج، إلا أن بونتيوس أوصى بالانتظار لحين ظهور نتائج التحقيق.

وكانت سلطات الطيران المدني في العديد من الدول قررت منع طائرة بوينج 737 ماكس 8 من التحليق في أجوائها بعد حادث تحطم طائرة إثيوبية من الطراز نفسه.

وتحطمت الطائرة يوم الأحد الماضي بعد دقائق من إقلاعها، وقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 157 شخصا.