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مسؤول إثيوبي: سيتم إرسال الصندوق الأسود الخاص بالطائرة المنكوبة إلى أوروبا

أديس أبابا - د ب ا:
نشر فى : الأربعاء 13 مارس 2019 - 3:41 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 مارس 2019 - 3:41 م

أكد مسؤول في قطاع الطيران الإثيوبي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إرسال الصندوق الأسود الخاص بالطائرة التي تحطمت الأحد الماضي مما أسفر عن مقتل 157 شخصا كانوا على متنها إلى أوروبا لتحليله.

وقال اسرات بيجاشاو، مدير العلاقات العامة بالخطوط الجوية الإثيوبية إن إثيوبيا ليس لديها القدرة على تحليل الصندوق، الذي يحتوي على تسجيلات الرحلة، لذلك سوف يتم إرساله للخارج.

ولم يوضح بيجاشاو إلى أي دولة أوروبية سوف يتم إرسال الصندوق. ويشار إلى أن بوينج، التي تصنع طائرات من طراز 737 ماكس 8 التي تعرضت لحادثين خلال أربعة أشهر، هي شركة أمريكية.


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