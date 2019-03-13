الاتحاد الأوروبي يعلق رحلات الطائرة «بوينج 737 ماكس 8» بعد حادث إثيوبيا

أعلنت هيئة سلامة الطيران في الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، تعليق كل رحلات الطائرة "بوينج 737 ماكس 8" مؤقتا في دول التكتل بعد تعرض هذا الطراز لحادثتين خلال أقل من 5 شهور.

وذكر موقع "يورو نيوز" الإخباري الأوروبي أن هيئات الطيران المدني في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا أوقفت العمل بطائرات "بوينج 737 ماكس 8" بعد تحطم الطائرة الإثيوبية الذي يأتي بعد أقل من 5 شهور من حادث الطائرة الإندونيسية من نفس الطراز.

يذكر أن دولا أخرى مثل سنغافورة وإندونيسيا واستراليا والكويت وعمان علقت العمل بالطائرات من هذا النوع بشكل مؤقت لحين التأكد من سلامتها في أعقاب مصرع 157 شخصا في تحطم الطائرة الإثيوبية، يوم الأحد الماضي، بعد نحو 4 أشهر من سقوط طائرة بوينج تابعة لشركة "ليون إير" الإندونيسية في المحيط لتودي بحياة 189 شخصاً.