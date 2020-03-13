تقرير: مساعد قائد طائرة انزلقت على المدرج في إسطنبول لم يفهم التوجيهات

صورة للطائرة التابعة لشركة بيجاسوس بعد تحطمها في اسطنبول بتاريخ الخامس من فبراير شباط 2020. تصوير: مراد سيزار - رويترز.

أقاد تقرير اطلعت عليه رويترز بأن مساعد الطيار الهولندي على متن طائرة تابعة لشركة بيجاسوس انزلقت على المدرج مما أدى إلى مقتل ثلاثة ركاب في مطار صبيحة كوكجن في اسطنبول الشهر الماضي لم يفهم التوجيهات باللغة التركية ولم يتمكن من إيقاف الطائرة في الوقت المناسب.

وتجاوزت طائرة بيجاسوس التي كانت قادمة من مدينة إزمير في غرب البلاد نهاية مدرج الهبوط المبتل وتحطمت إلى ثلاث قطع بعدما زحفت لمسافة 30 مترا. وقالت وسائل الإعلام الرسمية فيما بعد إنه تم اعتقال قائد الرحلة.

ويشير تقرير أولي اطلعت عليه رويترز يوم الخميس إلى أن برج المراقبة طلب من الطيار في البداية أن يتوقف عن الهبوط بسبب سوء الأحوال الجوية.

لكنه قال إن مساعد الطيار الهولندي لم يفهم الإرشادات باللغة التركية مضيفا أن البرج سمح للطائرة بالهبوط بعد ذلك إلا أن الطيارين لم يكبحا الطائرة في الوقت المناسب.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من مسؤولي بيجاسوس على التقرير.