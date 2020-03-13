قيادة العمليات المشتركة: مقتل 5 عسكريين ومدني في القصف الأمريكي ببغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الجمعة، مقتل خمسة مقاتلين ومدني واحد وإصابة 12 آخرين، في حصيلة أولية جراء القصف الامريكي على مقرات عسكرية عراقية.

ووصف البيان القصف الأمريكي بالاعتداء السافر، قائلا "تعرض العراق إلى اعتداء سافر من طائرات أمريكية مقاتلة استهدفت قطعات الجيش العراقي والشرطة والحشد الشعبي في محافظة بابل جنوب بغداد".

وأوضح البيان أن" هذا العدوان أدى إلى استشهاد ثلاثة مقاتلين وأربعة جرحى من مغاوير الفرقة 19 جيش عراقي اثنان منهم بحالة حرجة واستشهاد اثنين وجرح اثنين من منتسبي فوج طواريء شرطة بابل الثالث، وما زالت جثث الشهداء تحت الأنقاض، كما سقط خمسة جرحى من مقاتلي هيئة الحشد الشعبي، فضلا عن استشهاد عامل مدني في مطار كربلاء قيد الإنشاء وجرح أخر".

وأشار البيان إلى تدمير البنى التحتية بالكامل والمعدات والأسلحة في جميع المقار التي استهدفت من قبل الطيران الأمريكي.

وأعربت القيادة عن "استنكارها الشديد لهذا الاعتداء الذي استهدف المؤسسة العسكرية العراقية والذي ينتهك مبدأ الشراكة والتحالف بين القوات الأمنية العراقية والجهات التي خططت ونفذت هذا الهجوم الغادر ، الذي تسبب في إزهاق ارواح المقاتلين العراقيين وجرحهم وهم في واجباتهم العسكرية كل حسب قاطع المسؤولية".

وعدت "التذرع بان هذا الهجوم جاء كرد على العمل العدواني الذي استهدف معسكر التاجي هو ذريعة واهية وتقود إلى التصعيد ولا تقدم حلا للسيطرة على الأوضاع بل يقود إلى التصعيد وتدهور الحالة الأمنية في البلاد ويعرض الجميع للمزيد من المخاطر والتهديدات، كما أنه تصرف خارج إرادة الدولة العراقية واعتداء على سيادتها ويقوي التوجهات الخارجة عن القانون. فلا يحق لأي طرف أن يضع نفسه بديلا عن الدولة وسيادتها وقرارتها الشرعية".

وشدد البيان محذرا على أن هذا الاعتداء لا يمت لأي شراكة أو احترام لسيادة العراق وسلامة أرضه وسمائه ومواطنيه وستكون له عواقب ترتد على الجميع بأشد المخاطر ، إن لم يتم السيطرة عليها واحترام الجميع لإرادة وسياسات الدولة العراقية".