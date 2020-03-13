منوشين يتوقع التوصل إلى اتفاق مع الكونجرس بشأن مواجهة التداعيات الاقتصادية لكورونا

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن اليوم الجمعة إنه يعتقد أن البيت الأبيض قريب من التوصل إلى اتفاق مع الكونجرس بشأن حزمة المساعدات الاقتصادية الأولية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كان مونشن قد تحدث 8 مرات على الأقل مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أمس الخميس ثم تحدث معها مجددا اليوم، حيث يحاول الجانبان التوصل إلى اتفاق. وكان الجمهوريون قد رفضوا في وقت سابق اقتراحا قدمه الديمقراطيون بشأن حزمة إجراءات مواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقول الديمقراطيون إنه من المحتمل التصويت على مشروع قانون هذه الإجراءات في مجلس النواب في وقت لاحق من اليوم الجمعة، في حين يقول الجمهوريون الذين يسيطرون على الأغلبية في مجلس الشيوخ إن التصويت سيتم خلال الأسبوع المقبل.

وقال مونشن في تصريح لقناة سي.إن.بي.سي التلفزيونية الأمريكية "اعتقد أننا اقتربنا من التوصل إلى اتفاق"، مضيفا أنه بمجرد التوصل إلى صياغة نهائية للقانون الأولي، سيجتمع الجانبان للعمل مع بشأن حزمة مساعدات ثانية.

وذكر وزير الخزانة الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يدرس "برنامج تحفيز كبير للغاية"، متعهدا بأن تقدم وزارة الخزانة ومجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي السيولة النقدية التي تحتاج إليها الأسواق.

وشدد مونشن على أن التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا تختلف عن تداعيات الأزمة المالية لآن الآولى ستنتهي حتى إذا كان توقيت النهاية مازال غير واضح.

وأضاف مونشن إن "الاقتصاد والأسواق ستصبح أقوى كثيرا في وقت لاحق من العام الحالي".

كانت أسواق الأسهم الأمريكية قد سجلت أمس أكبر خسارة يومية لها منذ 1987 حيث تراجعت بأكثر من 10% لتفقد أكثر من 25% من قيمتها مقارنة بمستوياتها المرتفعة في شباط/فبراير الماضي.