ألمانيا تتعهد بقروض غير محدودة للشركات المتضررة من أزمة كورونا

تعتزم الحكومة الألمانية، دعم الشركات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد، ببرامج قروض غير محدودة، حسبما أعلن وزير المالية الألماني أولاف شولتس ووزير الاقتصاد بيتر ألتماير اليوم الجمعة في برلين.

وقال ألتماير إنه بالإمكان إتاحة نصف تريليون يورو عبر زيادة كبيرة للغاية في ضمانات القروض لدى بنك التنمية الألماني المملوك للدولة "كيه إف دابليو"، مضيفا أنه من المقرر أن تمنح الحكومة البنك في هذا الإطار في بداية الأمر 20 مليار يورو.

ومن جانبه، قال شولتس: "لا يوجد حد أقصى لحجم القروض، التي يمكن أن يمنحها البنك".

وقال ألتماير: "هذه لحظة التصرف المشترك"، وأضاف شولتس: "بلدنا تواجه وضعا خطيرا للغاية"، مشيرا إلى أن التحديات كبيرة وأن الشعور بالريبة أمر طبيعي في هذا الموقف.

وأوضح شولتس أن عمليات تبادل البضائع والسلع التي تتم على المستوى الدولي متوقفة حاليا، كما تم إغلاق المدارس وإلغاء المعارض، وقال: "هذه الأزمة تمسنا جميعا"، مؤكدا أن الدولة بإمكانها الآن القيام بما هو ضروري في ظل الوضع الجيد للموازنة العامة، مؤكدا أن الغرض من هذا الدعم هو تأمين وجود الشركات وفرص العمل.

وأردف: "نحن نبين أننا أقوى من المشكلة التي نواجهها"، مضيفا أن برامج الدعم عبر بنك التنمية الألماني مخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات الكبيرة للغاية.

كما تعتزم الحكومة الألمانية مساعدة الشركات عبر تسهيلات ضريبية، حيث أوضح شولتس أن هذا يعني مليارات لن تدخل الآن خزينة الدولة.

وعرض ألتماير خطة من ثلاث مراحل، وتتضمن المرحلة الأولى فيها أدوات قائمة بالفعل مثل ضمانات القروض وقروض من بنك التنمية الألماني لمواجهة مشكلات سيولة قصيرة المدى، إلى جانب تسهيل الحصول على مساعدات العمل بدوام جزئي التي أقرها البرلمان الألماني (بوندستاج) في إجراء سريع اليوم.

وقال شولتس: "هذا أشبه باستخدام مدفع بازوكا لنحقق به ما هو ضروري الآن"، موضحا أنه سيُجرى في وقت لاحق توضيح دواعي استخدام الأسلحة الصغيرة، وقال: "جعبتنا لم تخل بعد".