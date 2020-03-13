مقتل 5 من القوات العراقية جراء قصف التحالف الدولي لمواقع الحشد الشعبي

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ذكرت مصادر أمنية عراقية، اليوم الجمعة، أن 5 من قوات الجيش والشرطة الاتحادية قتلوا وأصيب 6 آخرين جراء قصف طيران التحالف الدولي لمواقع للحشد الشعبي في قضاء جرف الصخر شمال غربي محافظة بابل/100كم جنوبي بغداد/.

وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "3 من قوات الجيش واثنين من قوات الشرطة الاتحادية قتلوا وأصيب 6 آخرين في حصيلة أولية جراء قصف قوات التحالف بعد منتصف الليلة الماضية لمواقع للحشد في منطقة جرف الصخر".

وجاء قصف التحالف بعد هجمات صاروخية استهدفت قاعدة التاجي في بغداد أول أمس الأربعاء.

كما شنت الولايات المتحدة هجمات استهدفت قوات الحشد الشعبي أيضا ردا على الهجوم على قاعدة التاجي.