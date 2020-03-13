الهند تطلق سراح زعيم كشميري بارز بعد حبسه أكثر من 7 أشهر

ذكر مسؤولون هنود، اليوم الجمعة، أنه سيتم إطلاق سراح فاروق عبد الله، وهو زعيم كشميري بارز، بعد أكثر من سبعة أشهر على حبسه، بموجب قانون أمني صارم.

وعبد الله/82 عاما/، الذي تولى منصب رئيس وزراء الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، 3 فترات وهو أيضا عضو في البرلمان الهندي، هو أكبر زعيم سياسي في المنطقة.

وتم وضعه في الحبس في الخامس من أغسطس الماضي، عندما جردت نيودلهي كشمير من وضع الحكم شبه الذاتي، واتهامه بموجب قانون السلامة العام.

ويسمح القانون المثير للجدل بسجن المتهمين بدون محاكمات حتى ثلاثة أشهر، مع تمديد عدة مرات.

وأعلن مسؤول بارز يدعى روحيت كانسال على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حيث شارك نسخة من القرار ، أن وزارة الداخلية الإقليمية ألغت سجن عبد الله.

وكتبت ابنته، صفية عبد الله خان على تويتر "والدي رجل حر مجددا".