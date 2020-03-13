شركتا رحلات بحرية في أمريكا تلغيان رحلاتهما بسبب كورونا





قررت شركة "فايكنج كروزس" للرحلات البحرية تعليق عملياتها العالمية، حتى الأول من مايو، بعد تعرض أحد الركاب للإصابة بفيروس كورونا.

وكانت شركة "برنسيس كروزس" الأمريكية، قررت الإبقاء على أسطولها المكون من 18 سفينة في الميناء لمدة 60 يوما بعد تعرضها لواقعتي تفش منفصلتين لفيروس كورنا المستجد على متن سفينتين.

وأشادت وزراة الأمن الداخلي الأمريكية بالوقف الطوعي للأنشطة للشركتين بعدما تعهد الرئيس دونالد ترامب أمس الخميس، بدعم صناعة الرحلات البحرية في وجه التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس.

وقال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف: "أشيد بشركتي الرحلات البحرية (برنسيس كروزس) و(فايكنج كروزس) لتوقف عملياتهما بشكل طوعي، للحفاظ على صحة وسلامة الركاب وأفراد الطواقم والدول التي يزورونها".

وأضاف: "أشجع الشركات الأخرى في هذه الصناعة على أن تحذو حذوهما حتى يتم اتخاذ تدابير السلامة المناسبة".

وفي ما يتعلق بـ "برنسيس كروزس"، فإن الأشخاص الموجودين بالفعل على متن السفن التي تنهي رحلاتها البحرية خلال الأيام الخمسة المقبلة، لن تتوقف هذه الرحلات. أما الرحلات التي ستنتهي بعد يوم 17 مارس، فستتوقف في وجهات محددة.

يشار إلى أن بعض السفن السياحية شهدت تفشيا للفيروس بين ركابها. وكانت سفينة "دايموند برنسيس" ضمن أوائل هذه الحالات.