جنوب أفريقيا: زيادة الرسوم على واردات الدواجن لدعم الصناعة المحلية

ذكر تقرير إخباري، اليوم الجمعة، أن دولة جنوب أفريقيا رفعت قيمة الرسوم الجمركية على واردات البلاد من الدواجن، من أجل دعم الصناعة المحلية.

وأوضحت وكالة أنباء "بلومبرج" أنه جرى زيادة الرسوم على واردات الدواجن المجمدة الكاملة إلى 62%، مقابل 37 في المئة في السابق.

وتستثني الزيادة دول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في تجمع تنميـة الجنـوب الأفريقـي (سادك)، بحسب ما أوردته الجريدة الرسمية نقلا عن وزارة المالية اليوم الجمعة.

وتم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الدواجن بدون عظم من 12 في المئة إلى 42%.

ووصلت واردات جنوب أفريقيا من الدواجن، إلى 383 ألف طن في عام 2018، باستثناء اللحوم الخالية من العظم التي تستخدم في الأغذية المصنعة مثل النقانق، وهي تمثل حوالي 19% من الإجمالي، بحسب بيانات الحكومة.

وكانت جمعية منتجي الدواجن في جنوب افريقيا طالبت بزيادة الرسوم الجمركية إلى 82% على واردات الدواجن من البرازيل والولايات المتحدة، وقالت إنها كبدت صناعة الدواجن في البلاد خسائر وصلت إلى 393 مليون دولار سنويا.