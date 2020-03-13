زيمبابوي تعرض أراض لتعويض المزارعين البيض الذين نزعت ملكيتهم

عرضت حكومة زيمبابوي، تعويض المزارعين التجاريين أصحاب البشرة البيضاء، الذين تم نزع ملكيتهم قبل عقدين.

وتقدمت الدولة باقتراح تسوية لجميع المطالبات العالقة التي قدمها المزارعون ضدها.

كما تعتزم عرض الأرض لتعويض الممتلكات التي تعود للحكومات الأجنبية والتي تمت مصادرتها، حسبما أفادت وكالة أنباء "بلومبرج".

وقال وزير الأراضي بيرنس شيري في اللوائح التي تم نشرها في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، "إن الهدف من اللوائح هو النص على حق التصرف في الأرض للأشخاص الذين يحق لهم الحصول على تعويض".

وكانت الحكومة صادرت في عام 2000 مزارع معظمها يعود لمزارعين من أصحاب البشرة البيضاء، واستبدلتهم بمزارعين من أصحاب البشرة السمراء، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تدارك مظاهر الخلل التي سادت في فترة الاستعمار.

وتأثر ببرنامج المصادرة ما يقرب من 4500 من ممتلكات البيض وغيرها من الممتلكات المحمية بموجب اتفاقيات بين الحكومات.