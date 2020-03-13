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السعودية: مخالفة القرارات في مواجهة كورونا من جرائم الخطر الموجبة للمساءلة

الرياض - د ب أ
نشر فى : الجمعة 13 مارس 2020 - 4:26 م | آخر تحديث : الجمعة 13 مارس 2020 - 4:26 م

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الجمعة، أن مخالفة القرارات والتعليمات التي أصدرتها المملكة خلال الفترة الماضية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من جرائم الخطر الموجبة للمساءلة.

ونوه مصدر مسؤول في النيابة العامة – في تصريحات نشرتها الصحف السعودية الرسمية اليوم الجمعة إلى أنه في حال تعمد مخالفة هذه القرارات والتعليمات من قبل المعنيين بتطبيقها فإن هذا الحال مُوجبٌ للمُساءلة الجزائية ومطالبة المحكمة المختصة بإيقاع عقوبة تعزيرية بحق الجاني.

يشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في السعودية ارتفع إلى 62 بعد اكتشاف 17 حالة جديدة من بينها 11 مصريا.

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