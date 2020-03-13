ارتفاع عدد منصات النفط في أمريكا

أعلنت شركة بيكر هيوز الأمريكية للخدمات النفطية اليوم الجمعة ارتفاع عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، رغم توقعات المحللين بتراجع عدد المنصات نتيجة التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية خلال الأسبوع.
وذكرت الشركة أن عدد المنصات العاملة خلال الأسبوع المنتهي اليوم ارتفع بمقدار منصة واحدة ليصل العدد الإجمالي إلى 683 منصة وهو أعلى مستوى له منذ كانون أول/ديسمبر الماضي.
وفقدت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الأمريكي أكثر من 22% من قيمتها خلال أسبوع التعاملات المنتهي اليوم وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ أكثر من 11 سنة.
يذكر أن عدد منصات النفط والغاز العاملة يمثل مؤشرا مهما على مستويات الإنتاج المستقبلية واتجاهات الإنفاق الرأسمالي لشركات النفط في مجال التنقيب والإنتاج.