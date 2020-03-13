ارتفاع عدد منصات النفط في أمريكا

أعلنت شركة بيكر هيوز الأمريكية للخدمات النفطية اليوم الجمعة ارتفاع عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، رغم توقعات المحللين بتراجع عدد المنصات نتيجة التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية خلال الأسبوع.