وزير إيطالي يشكر الصين للمساعدة بشأن فيروس كورونا وينتقد أوروبا

أعرب وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو عن شكره للصين لإرسالها مساعدة طبية وخبراء لمساعدة إيطاليا في مكافحة أسوأ تفشي لفيروس كورونا المستجد في أوروبا.

لكن الوزير وجه سهام نقده إلى أوروبا لمساعدتها الضعيفة، حيث عبرت أوروبا عن غضبها تجاه شركائها الأوروبيين ممن رفض تصدير معدات صحية واتخاذ موقف باهت من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وقال دي مايو في مقطع مصور نشره على صفحته على فيسبوك إن "هناك أول أربعين جهاز تنفس صناعي، وهذه هي الكمامات"، مشيرا إلى صور تليفزيونية من السلع التي يتم تفريغها من احدى الطائرات في وقت متأخر من يوم الخميس.

وأضاف: "هذا ما يطلق عليه تضامن".

ويعاني النظام الصحي في إيطاليا من الإجهاد تحت وطأة تفشي الفيروس، مع تشخيص 12 ألف و839 حالة في المجمل ووفاة 1016 شخصا بحلول مساء أمس الخميس.

وفي مؤتمر صحفي مع دي مايو اليوم الجمعة، قال رئيس الوفد الصيني إن المساعدة يصل حجمها إلى 31 طنا من مواد تشمل معدات لوحدات العناية المركزة التي تتعرض لضغط أكثر من اللازم بالبلاد.

وقال رئيس الوفد ونائب الصليب الأحمر الصيني يانج هويشوان إن تسعة خبراء صينيين جاهزون أيضا لأن يقدموا للسلطات الإيطالية أحدث نسخة من خطة السيطرة والوقاية من المرض.

وفي بروكسل، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها اتخذت "كل الخطوات الضرورية لضمان توريد مناسب لمعدات الحماية في أنحاء أوروبا"، بعدما قال دي مايو إن أوروبا لم تكن مفيدة مثل بكين.

وقالت فون دير لاين إنه "ليس من الجيد أن تتخذ دول أعضاء إجراء أحادي الجانب لأن ذلك يتسبب دائما في تأثير متتالي كالدومينو ويمنع المعدات المطلوبة بشكل ملح من الوصول للمرضى والمستشفيات والأطقم الطبية".